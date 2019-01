Zeeland wordt wakker: huisjes in Baarland, MTB-route en kernenergie-discussie

De Landing op de dijk bij Baarland (foto: Omroep Zeeland)

Bebouwing bij Baarland

Slecht voor het uitzicht, de natuur, de rust en de veiligheid. Actievoerders willen beslist geen huisjes op de dijk in Baarland. Ze blijven zich verzetten tegen de plannen.

(foto: oz)

Kernenergie

Vanaf de zijlijn is hij aangenaam verrast omdat er momenteel zó open en inhoudelijk over kernenergie gesproken wordt. Toen Hans Codée 30 jaar geleden directeur werd van de opslag voor radio-actief aval in Borsele was de tegenstand namelijk grimmig.

Rijders in de bossen van Kamperland (foto: Omroep Zeeland)

Mountainbike

Mountainbikers zijn laaiend enthousiast over de nieuwe routes op Noord-Beveland. Jarenlang stonden die routes bekend als zo ongeveer de slechtste en saaiste van het hele land, maar afgelopen tijd is hard gewerkt door vrijwilligers aan verbeteringen.

Bewolkt en grijs weer (foto: Astrid Wiessner Hoog, 's Heerenhoek)

Weer

Het is vandaag bewolkt. Vanmorgen valt er een beetje regen of motregen, maar de droge momenten overheersen. Vanaf de namiddag volgt meer regen. De zuidwestenwind trekt aan en wordt later aan zee krachtig, kracht 6. Het wordt 8 of 9 graden.