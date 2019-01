Hulst gaat foutparkeerders ook 's avonds aanpakken

Betaald parkeren, archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

De klachten gaan volgens de gemeente onder meer over auto's die op een laad- en losplaats of op de stoep geparkeerd staan. Burgemeester Jan-Frans Mulder zegt in een verklaring dat de verkeersregels met name na 18.00 uur geschonden worden, omdat de parkeerwachters dan niet meer actief zijn. Daarom gaan BOA's in de avonduren extra controleren in de binnenstad van Hulst.

Pas eind januari zullen er boetes worden uitgeschreven aan overtreders. De komende weken zal het bij het geven van waarschuwingen blijven.