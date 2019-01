Lesley Kerkhove begint Australian Open tegen Française

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove speelde twee keer eerder tegen Hesse en beide keren won de uit Zierikzee afkomstige speelster de wedstrijd in twee sets. Dat was in 2014 in Engeland en in 2016 in Mexico. De winnaar van de wedstrijd tussen Kerkhove en Hesse speelt in de tweede ronde tegen Marta Kostyuk uit de Oekraïne (WTA/116) en de Slowaakse Jana Cepelova (WTA/177).

Prijzengeld

Net als de afgelopen jaren is het prijzengeld van de Australian Open verhoogd. Dat heeft ook voor het kwalificatietoernooi gunstige gevolgen voor de spelers. Zo verdient Kerkhove bij verlies in de eerste ronde toch nog ruim 9000 euro. Dat is meer dan het dubbele van vorig jaar. Niet alleen op sportief, maar ook op financieel vlak kan Kerkhove in de eerste maand van het nieuwe tennisjaar dus een flinke slag slaan.

Prijzengeld Australian Open 2019