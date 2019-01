Autobranden: meer dan 100 per jaar

Autobranden in Domburg en Westkapelle (foto: HVZeeland)

Een deel van de autobranden blijkt aangestoken. In oktober nog werd een 26-jarige inwoner van Westkapelle veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf omdat hij eerder in 2018 auto's in Domburg en Westkapelle in brand had gestoken. Het ging hierbij om in totaal vijf wagens, dus nog maar een deel van de toename van zeventien auto's in dit jaar.

Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over het toenemend aantal autobranden. De organisatie adviseert autobezitters om hun auto altijd op een zo zichtbaar mogelijke plek te parkeren, bijvoorbeeld in de buurt van een lantaarnpaal. Alleen autobezitters van een WA-plus- of een allrisk-verzekering krijgen een vergoeding voor uitgebrande auto. Dat is ongeveer tweederde van het totaal.

Volgende de website Beveilingsnieuws.nl is het maar zelden een technische storing waardoor een auto vlam vat: "In verreweg de meeste gevallen gaat het om opzet. Soms betreft het één dader of dadergroep die voor een groot aantal brandstichtingen verantwoordelijk is, zoals in Amsterdam-Noord, waar in korte tijd vijftig auto's in brand werden gestoken. Ook schijnt vaak alcohol in het spel te zijn."