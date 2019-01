Zeeuws tegengeluid; 'Nashville-verklaring druist in tegen fundamenteel grondrecht'

Regenboogvlag (foto: Pixabay)

De Nederlandse vertaling van die Amerikaanse verklaring is getekend door 250 mannelijke ondertekenaars uit onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De verklaring is ook ondertekend door meerdere SGP-politici, onder wie de SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Kees van der Staaij.

'Zondig'

De verklaring stelt dat God het huwelijk heeft bedoeld als levenslang verband tussen één man en één vrouw. In de verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen 'genezen'. In de verklaring staat verder dat het 'zondig' is om 'homoseksuele onreinheid of transgenderisme' goed te keuren.

Waar de tegenstanders van de verklaring vooral over vallen is dat er geen enkele ruimte wordt gelaten voor discussie of voor het hebben van een afwijkende mening. Zo staat er in de verklaring: "Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen."

Ongeloof

Het Middelburgse D66-Kamerlid Rutger Schonis reageert op Twitter vol ongeloof. ,"Ik ken u als een kundige collega", schrijft Schonis aan de SGP'er. "Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders."

Schonis verraste eerder als lid van de Zeeuwse Provinciale Staten in een discussie over de status van Zeeland als regenboogprovincie vriend en vijand met een emotioneel betoog over zijn eigen coming out en voor acceptatie van liefde in al haar vormen. De Zeeuwse D66-fractie is dan ook een van de partijen die het Zeeuwse tegengeluid onderschrijft.

Storm van verontwaardiging

Ook landelijk zorgt het nieuws over de ondertekening van de verklaring voor een storm van verontwaardiging. Zo spreekt minister Ingrid van Engelshoven van het Ministerie van Emancipatie op Twitter van 'stappen terug in de tijd' en volgens haar bewijst dit dat Nederland 'nog een lange weg te gaan' heeft op het gebied van acceptatie van lhbti's.

Desondanks blijft Van der Staaij achter zijn ondertekening van de tegen homo's en transgenders gekante Nashville-verklaring staan. "De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit", reageert de SGP-voorman vandaag op alle kritiek. "In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring."

Nederlandse vertaling

De door Van der Staaij en andere SGP'ers ondertekende tekst is de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, een document dat in 2017 werd opgesteld in Nashville, in de Verenigde Staten. Daarin staat beschreven hoe christenen volgens de ondertekenaars moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit.

Net als in het Amerikaanse origineel is de toon in de Nederlandse versie, met de titel Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit, sterk anti-lhbti. De Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring is gemaakt door evangelist Arjan Baan en Piet de Vries van de Hersteld Hervormde Kerk.

Lees ook: