Karim Bannani maakt seizoen af bij Hoek

Karim Bannani tijdens de training van FC Dordrecht (foto: Omroep Zeeland)

Hoek heeft overschrijving aangevraagd bij de KNVB en hoopt Bannani zo spoedig mogelijk speelgerechtigd te hebben. Het is de eerste wintertransfer voor club die uitkomt in de Derde Divisie.. Al nam het wel afscheid van trainer Dennis de Nooijer. In zijn plek is de Belg Hugo Vandenheede gekomen.

Hoek speelt morgenavond een oefenwedstrijd tegen de beloften van AA Gent. Daarin kan Bannani zijn opwachting maken. Vanavond traint hij voor het eerst mee. Aanstaande zaterdag hervat Hoek de competitie met een thuiswedstrijd tegen Harkemase Boys.

Bannani speelde in de jeugd bij Terneuzense Boys en later bij de JVOZ. In 2012 verruilde hij de Zeeuwse jeugdopleiding voor die van PSV. Bij Jong PSV maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal. In de winterstop van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan FC Dordrecht.