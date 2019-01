Deel dit artikel:













'Als je bij mij komt, moet je wel gek zijn, denken buitenstaanders nog vaak'

De voetbalwereld kijkt soms nog gek tegen ze aan, maar langzaam maar zeker durven meer clubs het aan: een samenwerking met een sportpsycholoog. Ook de jeugdopleiding van ADO Den Haag is inmiddels overstag. Oud-Goes-speler Thijs Rentier uit Nieuwerkerk is daar de man die ervoor zorgt dat het mentaal goed zit in de koppies.

Rentier is bij ADO Den Haag bezig aan zijn tweede seizoen als sportpsycholoog. Hij kijkt daarbij zowel naar de spelers als trainers. "Als je bij mij komt, moet je wel gek zijn, denken buitenstaanders nog vaak. Maar gelukkig worden sportpsychologen in de voetballerij wel steeds meer geaccepteerd." "We zijn vooral bezig met het triggeren van de mindset van de talenten. Ze moeten de overtuiging krijgen dat ze zich kunnen ontwikkelen door effectief te trainen. Een trainer kan daarin sturen. Bijvoorbeeld door een speler te complimenteren met het vele trainen op zijn linkerbeen, in plaats van te zeggen dat hij de linker van Messi heeft." Radiogesprek met sportpsycholoog Thijs Rentier Confronterend Veel trainers en spelers laten weten blij te zijn met de sportpsycholoog. Zo ook Martijn den Haan, coach van ADO onder 13. "Het is heel confronterend om jezelf op film terug te zien, maar het werkt goed. Ik ben zelf een gepassioneerde, bevlogen trainer en heb zodoende geleerd dat ik soms wat rustiger moet blijven. Zo laat ik me nu bijvoorbeeld minder vaak meeslepen door emoties." Helemaal opgefrist Ook de talenten laten weten baat te hebben bij de adviezen van Rentier. "Thijs zorgt ervoor dat we na een lange busreis weer helemaal opgefrist zijn voor de wedstrijd", vertelt de 13-jarige Noah Philipsen, terwijl teamgenootje Sam Eekhout knikt. "Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat je je pal voor een wedstrijd leert focussen op een leuk moment", vervolgt hij. "Dat zorgt ervoor dat je positief en geconcentreerd begint." Radiogesprek met ADO-trainer en spelers over sportpsycholoog Thijs Rentier Tennisster Lesley Kerkhove Niet alleen bij talentvolle jeugd, in de topsport speelt de psycholoog eveneens vaak een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de uit Zierikzee afkomstige Lesley Kerkhove. De tennisster die zich via de kwalificaties van de Australian Open hoopt te plaatsen voor het hoofdtoernooi weet als geen ander hoe belangrijk een sportpsycholoog is.