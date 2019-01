Eerste winterstorm op komst; hoge waterstanden verwacht

Lekker uitwaaien aan de Zeeuwse kust. (foto: Nella Boot)

Rijkswaterstaat houdt de waterstand in de gaten in verband met het wel of niet sluiten van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Bij een waterstand van 3.00 meter boven NAP (gemeten bij De Roompot) gaat de kering dicht.

De verwachting, volgens een woordvoerder, is dat dinsdagmiddag rond 15.30 uur het peil op 2.76 boven NAP staat. Als het verwachte peil boven de 2.75 meter blijft, dan worden tien uur voor het hoogste peil de mensen van het zogenoemde beslisteam bij elkaar geroepen.

Meteo Group verwacht voor dinsdag de eerste storm in de middag met een kracht van 8 Beaufort, met name rond de Wadden. Omdat er ook springtij is zullen de golven op zee rond de vier meter zijn.

Het Waterschap Scheldestromen verwacht niet dat er dijkbewaking hoeft worden ingesteld. Dat gebeurt, volgens een woordvoerder, pas als het waterpeil stijgt naar 3.30 meter of hoger.