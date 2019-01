Deel dit artikel:













Burgemeester wil dorpshuis Krabbendijke sluiten na drugsvondst

Burgemeester José van Egmond wil het dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke sluiten voor drie maanden vanwege de vondst, half december, van een hennepkwekerij. Dat is op advies van de politie. Saillant detail is dat het pand van de gemeente Reimerswaal zelf is.