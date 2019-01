Weg met die kerstkilo's en oliebollen, op naar de sportschool

Een rondje door sportschool Fitland Goes leert dat het niet alleen een mythe is: het is in januari écht drukker dan in de laatste maanden van het jaar. "De feestdagen komen eraan, mensen komen minder vaak sporten", vertelt instructrice Leonie Vrancken. "In januari leeft het goede voornemen om alle kerstkilo's en oliebollen er weer af te sporten. Dat zie je vanavond én in het aantal inschrijvingen terug."

Toch kunnen wij ze vandaag niet vinden, die mensen die in december verzaakt hebben en nu vol goede moed en voornemens weer beginnen. Stuk voor stuk verklaren de sporters het hele jaar door te komen. "Ik kom hier een keer of drie à vier in de week", vertelt Quirien Rijksen uit Goes. Ze beaamt dat de lessen in januari een stuk voller zitten dan in december. "In april is dat ook zo, als de bikini weer aan moet", valt Lydia uit Goes haar bij.

Met gewichten aan de slag tijdens bodypump. (foto: Omroep Zeeland)

De sportschool speelt handig op de drukte in en presenteert vanavond het nieuwe lessenpakket voor de komende drie maanden. Tussen 18.00 en 20.30 uur volgen de lessen elkaar in sessies van een half uur in hoog tempo op. BodyPump, BodyAttack, BodyCombat... het zweet loopt de sporters over de rug.

Maar, hoe hou je het dan wél vol?

Over een tip om het wél vol te houden, hoeven de dames niet lang na te denken. "Kies vaste dagen", zegt Quirien. "Zorg dat je iets doet wat je leuk vindt. Ik vind het altijd fijn om na het sporten nog wat vrije tijd te hebben, zoek een tijdstip dat goed bij je past. Dan haal je er plezier uit. Niet over nadenken dat je moet, gewoon gaan."

Lydia is het er helemaal mee eens: "De beloning is, dat als je klaar bent, je je geweldig voelt. Lekker energiek. Als je moe weggaat, kom je uitgerust thuis. Je kan het bijna niet geloven, maar het is wel zo."