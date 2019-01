'Let maar op: die Nashville-verklaring heeft uiteindelijk een positief effect'

De omstreden verklaring stelt dat God het huwelijk heeft bedoeld als levenslang verband tussen één man en één vrouw. In de verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen.

Zeeuwse dominees en SGP-politici

Ongeveer 250 orthodox-christelijke mannen hebben de verklaring zaterdag ondertekend, onder wie meerdere Zeeuwse dominees en SGP-politici, van wie vooral de fractieleider in de Tweede Kamer, Kees van der Staaij, in het oog springt. "Ik ben geschokt en verdrietig door wat er allemaal in die verklaring staat", zegt La Heijne. "En wat mij zo raakt is dat zulke prominente figuren die verklaring hebben ondertekend, zoals Van der Staaij."

Vooral voor mensen in die geloofsgemeenschap die worstelen met hun seksualiteit moet deze verklaring hard aankomen, denkt La Heijne. "Ik kan me haast niet voorstellen hoe verschrikkelijk het dan is, om hiermee geconfronteerd te worden."

'Blij met storm van reacties'

Het OM onderzoekt nu in hoeverre de tekst van de verklaring strafbaar is. La Heijne ziet dat onderzoek en de aangiften die al gedaan zijn als een welkome steun voor de lhbt-gemeentschap. "Ik ben blij dat er zo'n storm aan reacties is ontstaan."

Ook in Zeeland is de ophef groot. De Statenfracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS en SP kwamen gisteren met een pro-lhbti tegenhanger: de Zeeland-verklaring. De politieke partijen roepen inwoners van Zeeland en Nederland op om zich bij deze Zeeland-verklaring aan te sluiten en zo een signaal af te geven van acceptatie aan de lhbt-gemeenschap.

'Totale verwerping van discriminatie'

"Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen", zegt PvdA-fractievoorzitter Anita Pijpelink. "Daarom moet de Nashville-verklaring - wat ons betreft - tot het verleden behoren, want wij willen een toekomst waarin iedereen een volwaardige plaats heeft op deze wereld. Iedereen is gelijk en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn."

Regenboogvlag (foto: Pixabay)

Ook het Nederlands Bijbelgenootschap wijst de Nashvilleverklaring af. Voorzitter Karin van den Broeke, die ook PKN-dominee is op Noord-Beveland, zegt dat deze verklaring geen recht doet aan de bijbel. De Bijbel geeft volgens haar rond dit onderwerp geen duidelijke antwoorden, omdat er nu in een andere tijd geleefd wordt.

In de Nashville-verklaring verklaring worden volgens Van den Broeke met een beroep op de Bijbel allerlei vormen van seksuele identiteit en praktijk radicaal afgewezen. "Wij verzetten ons tegen die stellingname, die naar ons idee geen recht doet aan de Bijbel."

Niet altijd één op één bijbelteksten overnemen

Het Bijbelgenootschap stelt zich ten doel de bijbel te vertalen, beschikbaar te stellen en dichter bij de mensen te brengen. En dat is volgens Van den Broeke niet altijd een kwestie van simpelweg één op één bijbelteksten overnemen.

"Over veel kwesties die ons vandaag de dag bezighouden spreekt de Bijbel zich niet expliciet uit. Dat geldt ook voor homoseksualiteit. Want de manier waarop we nu tegen seksuele geaardheid aankijken, en de kennis die we er nu over hebben, bestonden in die tijd helemaal niet", zeggen voorzitter Karin van den Broeke en directeur Rieuwerd Buitenwerf.

'Anachronistisch en simplistisch'

De twee noemen het 'anachronistisch en simplistisch' om de bijbel als 'kant-en-klare gids' rond dit onderwerp in te zetten. "Wie Bijbelteksten één-op-één toepast in de discussie van vandaag, zonder oog te hebben voor de verschillen tussen de situatie van toen en die van nu, loopt het gevaar de Bijbel te laten buikspreken."

Dominee Maarten Klaassen van de Hervormde Gemeente in Arnemuiden is één van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring. Volgens hem is het niet bedoeld als anti-homo, maar wilde hij opkomen voor het klassiek-christelijke standpunt over man en vrouw.

'Enorme invloed van de homolobby'

Ook vindt hij het belangrijk om binnen de kerk over homoseksualiteit te praten. Door wat hij de 'enorme invloed van de homolobby' op de samenleving noemt, wordt dat gesprek nu volgens hem eenzijdig gevoerd.

Meerdere Zeeuwse dominees hebben de verklaring ondertekend. En ook de Zeeuwse SGP heeft aangegeven dat de tekst weliswaar erg stellig opgesteld is, maar wel het standpunt van de partij weergeeft.

'Nooit een geheim van gemaakt'

Ook Van der Staaij zelf blijft achter zijn ondertekening van de tegen homo's en transgenders gekante Nashville-verklaring staan. "De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit", was de eerste reactie van de SGP-voorman op alle kritiek. "In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring."

