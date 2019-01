Hoe een kleinzoon ervoor zorgde dat zijn opa (99) toch nog een oorlogskruis kreeg

Een 19-jarige Dieleman is in Sluiskil als de oorlog begint. Zijn compagnie biedt weerstand, maar moet zich toch terugtrekken. Bij Westkapelle werd hij krijgsgevangene gemaakt.

Mee met de geallieerden

Als de Engelsen en Canadezen Zeeuws-Vlaanderen vier jaar later bevrijden is Dieleman opgelucht. Hij wordt opnieuw opgeroepen om samen met de geallieerden de rest van Nederland te bevrijden. "We gingen telkens weer een provincie verder, helemaal naar Groningen."

Zij bevrijdden het en wij kwamen er achteraan. Eigenlijk een beetje schaamtelijk was dat, vond ik." Veteraan Adriaan Dieleman

"De Canadezen zaten er toen al. Zij bevrijdden het en wij kwamen er achteraan. Eigenlijk een beetje schaamtelijk was dat, vond ik. Want de Canadezen werden doodgeschoten en wij kwamen er achteraan en werden niet doodgeschoten, want het was al bevrijd."

IJzendijke na de bevrijding (foto: Omroep Zeeland)

Michel Dieleman, kleinzoon van Adriaan, besloot zijn grootvader te eren door een medaille voor hem aan te vragen. "Ik ging uitzoeken of hij voor een medaille in aanmerking kwam en vond toen al snel het Mobilisatie-Oorlogskruis."

Het Mobilisatie-Oorlogskruis was bestemd voor militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren. Of voor hen die na 9 mei 1940 en voor 19 mei 1940 in dienst waren buiten vijandelijk of door de vijand bezet gebied. De onderscheiding wordt toegekend door de minister van Defensie. Dat veel gemobiliseerde militairen in aanmerking kwamen voor dit oorlogskruis is nooit tot de Nederlanders doorgedrongen. Daarom wordt het Mobilisatie-Oorlogskruis tot op heden nog steeds aan inmiddels hoogbejaarde veteranen toegekend. De minister kan de onderscheiding ook postuum toekennen. bron: Defensie

De militaire onderscheiding werd toegekend. "En toen belde iemand van het Ministerie van Defensie", vertelt Michel Dieleman. "Ze zeiden dat de minister wil langskomen om hem uit te reiken." En zo geschiedde.

Trots

Minister Bijleveld (Defensie) komt om 11.00 uur naar Terneuzen om Adriaan Dieleman persoonlijk zijn Mobilisatie-Oorlogskruis te overhandigen. "Ik ben heel trots. Mijn grootvader zit in de finale van zijn leven en het voelt goed dat wij dit nog voor hem kunnen doen. Hij krijgt nu de erkenning en het feestje dat hem toekomt."