Zeeland wordt wakker: oorlogskruis, lhbt'ers en dorpshuis dicht

Goedemorgen. Het is dinsdag 8 januari en dit is het nieuws in Zeeland.

Adriaan Dieleman krijgt een oorlogskruis uitgereikt (foto: Omroep Zeeland) Oorlogskruis De 99-jarige Adriaan Dieleman uit Terneuzen krijgt vandaag een oorlogskruis uitgereikt. Minister Ank Bijleveld komt daarvoor speciaal naar Terneuzen. Dieleman werkte in 1940 als militair in Sluiskil toen de Duitsers binnenvielen. Aan het einde van de oorlog ging hij met de geallieerden mee om de rest van Nederland te bevrijden. Lees ook: Hoe een kleinzoon ervoor zorgde dat zijn opa (99) toch nog een oorlogskruis kreeg Regenboogvlag (foto: Pixabay) Lhbt'ers De orthodox-christelijke Nashville-verklaring is een klap in het gezicht van alle lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, oftewel lhbt'ers. Dat zegt Stefano la Heijne van het LHBT Netwerk Zeeland. Maar dankzij de felle tegenbeweging die nu op gang komt, heeft de publicatie van de Nederlandstalige versie van die verklaring uiteindelijk een positief effect op de acceptatie van lhbt'ers, denkt La Heijne. Lees ook: 'Let maar op: die Nashville-verklaring heeft uiteindelijk een positief effect' De hennepplanten stonden onder het podium. (foto: Politie Zeeland) Wietkwekerij Burgemeester José van Egmond wil het dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke sluiten voor drie maanden vanwege de vondst, half december, van een wietkwekerij. Gebruikers en omwonenden van het dorpshuis hebben nog een week de tijd om een zienswijze in te dienen tegen dit voorgenomen besluit. Lees ook: Burgemeester wil dorpshuis Krabbendijke sluiten na drugsvondst Hulsterse Audrey van Ham staat aan de leiding van Christine le Duc (foto: Omroep Zeeland) Christine le Duc Audrey van Ham staat sinds kort aan het roer van het Christine le Duc imperium. De winkels zijn de luxere variant van de normale seksshop. Van Ham groeide op in Hulst. Haar oma wees haar destijds op een vacature bij de Pabo in Walsoorden. Stormachtige wind op de boulevard van Vlissingen (foto: Kees Marijs uit Arnemuiden) Storm Het is de eerste storm van het jaar. Later vandaag vandaag gaat dat gepaard met extra hoge waterstanden vanwege springtij. Rijkswaterstaat en het Waterschap Scheldestromen zijn alert op wat er komen gaat. Lees ook: Eerste winterstorm op komst; hoge waterstanden verwacht Uitwaaien aan de kust (foto: Ria Brasser) Weer Een onstuimige dag, met windkracht 4 tot 7 vanuit het noordwesten en vooral vanochtend soms zware windstoten. Er valt een lokale regen- of hagelbui en af en toe is er ook wat ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 8 graden.