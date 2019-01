Supertiebreak doet Kerkhove de das om bij Australian Open

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove had de eerste twee ontmoetingen met Hesse gewonnen zonder een set af te staan en begon ook nu voortvarend. Ze snelde naar 6-1 in de eerste set. In de tweede set ging het gelijk op en moest de tiebreak de beslissing brengen. Die ging met 7-4 naar Hesse.

Opnieuw tiebreak

Ook in de beslissende derde set gaven Kerkhove en Hesse elkaar weinig toe. Weer ging het tot 6-6 gelijk op en dus moest opnieuw de tiebreak de beslissing brengen.

Dit keer werd de nieuw ingevoerde supertiebreak gespeeld. Die gaat tot tien in plaats van tot zeven punten en wordt alleen in de laatste set van een wedstrijd gespeeld. Hesse won die met 10-8, waardoor Kerkhove al na één ronde is uitgeschakeld.

