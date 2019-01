Kering staat op scherp, maar het lijkt erop dat de schuiven niet dicht hoeven

Donkere wolken boven de Oosterscheldekering (foto: Willy Bonnink-Naves uit Winterswijk)

Het beslisteam komt tien uur van tevoren bij elkaar als de voorspelde waterstand hoger is dan 2,75 meter. De huidige voorspelling is dat om 15.20 uur het water bij de kering tot 2,83 boven NAP stijgt. "Het beslisteam houdt continu weermodellen in de gaten. Zo kunnen we redelijk nauwkeurig zien hoe hoog het water komt", zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat.

Schuiven niet dicht

De kering sluit pas als er een waterstand van boven de 3 meter boven NAP gemeten wordt. Als de huidige voorspelling nauwkeurig blijkt te zijn, blijft de waterstand onder de 3 meter boven NAP en hoeven de 62 schuiven in de negen kilometer lange kering dus niet dicht.

De vorige keer dat de schuiven werden gesloten was op 3 januari vorig jaar. Toen bereikte het water de 3,60 meter boven NAP. Naast de Oosterscheldekering waren toen ook de andere vier stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat tegelijk dicht. Dat was nog niet eerder gebeurd.

Harde windstoten

Dit keer blijven de schuiven open, maar weggebruikers worden wel gewaarschuwd voor harde windstoten op dijken en bruggen, met name in kustprovincies als Zeeland. De wind is krachtig tot hard met een windkracht 6 tot 7, met zware windstoten van 75-80 kilometer per uur. Op wegen waar de wind van de zijkant waait is het bovendien erg gevaarlijk om te rijden met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans.

Lees ook: