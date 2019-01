Zorgen over uitbreiding Ecotank onterecht; 'Wij breiden niet uit'

Frituurvetverwerker Ecotank bij Wemeldinge (foto: Ecotank)

Het bedrijf verwerkt frituurvet. Bewoners beweerden dat het bedrijf flink zou gaan uitbreiden. Het bedrijf zou bijna twee keer zo groot worden en de opslagcapaciteit zou met een factor worden vergroot. De inwoners vreesden een enorme toename van het aantal vrachtwagens dat van en naar het Wemeldingse bedrijventerrein zou rijden.

Misverstand

Ecotank probeert nu die zorgen weg te nemen. Volgens de woordvoerder berust dit alles op een misverstand. "We hebben een vergunningswijziging aangevraagd omdat gebruikt frituurvet door gewijzigde regelgeving onder een andere noemer valt. Er is dus absoluut geen sprake van uitbreidingsplannen."

In een reactie op de zorgen van de bewoners op de eigen website schrijft Ecotank: "In Nederland betekent het opslaan van een afvalstof van derden dat aanvullende voorschriften noodzakelijk zijn. Om deze reden is een aanvulling op de bestaande vergunning gevraagd voor de tussenopslag van gebruikt frituurvet voor onze klanten. Hierbij is er geen sprake van uitbreiding van de bestaande opslagcapaciteit of een toename van transportbewegingen."

Vragen GroenLinks

De zorgen onder bewoners van Wemeldinge was voor de Zeeuwse GroenLinks-fractie ook aanleiding tot het stellen van vragen aan het dagelijks provinciebestuur. Die partij vindt dat het bedrijf als het te groot zou worden naar een groter industrieterrein zou moeten verhuizen, zoals het Sloegebied.

Dat de Zeeuwse Statenfractie van de milieuminnende partij een eventuele uitbreiding van het bedrijf tegenwerkt, lijkt op het eerste gezicht misschien tegenstrijdig, omdat het bedrijf gebruikt frituurvet verwerkt en GroenLinks doorgaans wel een voorstander is van hergebruik van afvalstoffen. Toch maakt de partij zich zorgen over de uitbreiding en de belasting die dat op een dorp als Wemeldinge legt.

'Niet meer dan normaal'

Nu blijkt dat er van uitbreiding helemaal geen sprake is, zou het te makkelijk zijn om te zeggen dat de gestelde vragen voorbarig waren, vindt GroenLinks-fractievoorzitter Gerwi Temmink. "Ik vind het niet meer dan normaal dat als ik als volksvertegenwoordiger vragen stel over zoiets als dit, als ik zorgelijke signalen ontvang uit de samenleving."

"Ik wil liever dit soort vragen voor niets gesteld hebben dan dat we voor een voldongen feit gesteld worden omdat ik ze niet gesteld heb", aldus Temmink.