Homoseksuele dominee: Het is pijnlijk als mijn kerk op deze manier in het nieuws komt

Een regenboogvlag en biddende handen, veel homoseksuele christenen worstelen met hun seksualiteit (foto: Omroep Zeeland)

In de orthodox-christelijke Nashville-verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen. Ongeveer 250 orthodox-christelijke mannen hebben de verklaring zaterdag ondertekend, onder wie meerdere Zeeuwse dominees en SGP-politici.

'Beperkte groep predikanten '

Vermet vindt het vooral vervelend omdat de kerk door alle ophef in een kwaad daglicht wordt gesteld. "Het is pijnlijk als mijn kerk op deze manier in het nieuws komt. Ik weet dat het een beperkte groep predikanten is, maar het doet me toch altijd weer pijn om die harde woorden over onreinheid en homoseksualiteit zo gecombineerd te zien. Zeker als dat vanuit de kerkelijke hoek komt, omdat je met liefde ook in die kerk werkt."

Toen Vermet in 2011 als dominee werd aangesteld bij de Doopsgezinde gemeente in Aardenburg was zijn seksualiteit volgens Mathilde van Duuren van de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente geen twistpunt.

'Naderhand hoor je: ja maar hij is homoseksueel'

"Wij zijn gaan luisteren naar zijn preek en dat beviel ons zo goed dat we zeiden deze willen we hebben! En naderhand hoor je: ja maar hij is homoseksueel, maar dat is toch niet belangrijk?! Belangrijk is dat hij als mens goed is en als dominee hart voor de zaak heeft!", aldus Van Duuren.

De Nashville-verklaring stem haar dan ook droevig. "Waarom moet je nu op deze manier naar buiten komen met deze verklaring? Al jarenlang is bekend dat men ertegen is, maar nu merkt men dat de 'homobeweging' wat meer voeten in de aarde krijgt en geven ze tegengas. Maar waarom op deze manier?"

Van Duuren en Vermet over Nashville-verklaring

Volgens Van Duuren verliezen de opstellers en ondertekenaars van de verklaring de mensen om wie het gaat uit het oog. "Ik denk dat ze vergeten dat er veel mensen zijn die homoseksueel zijn, daar voorzichtig over naar buiten komen en nu hierdoor weer teruggeworpen worden. En dat vind ik heel jammer."

Discussie en eigen mening mogen niet

Vooral één zin in het manifest steekt Vermet en Van Duuren. "Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen." Met andere woorden: discussie en het hebben van een eigen mening over dit onderwerp mogen niet.

"Ik bewaar warme gevoelens aan mijn theologie-tijd waarin ik ook met mensen heb gesproken uit de behoudende kant van de protestantse kerk en we hebben het er samen als mensen over gehad", vertelt Vermet. "Dan zag je ook de emoties in hun ogen waarmee ze zeiden: Marijn, als mens accepteren we je volledig, maar die homoseksualiteit dat is een stukje van jou dat ik moeilijk vindt."

Bijbel geeft geen duidelijke antwoorden

Ook het Nederlands Bijbelgenootschap wijst de Nashvilleverklaring af. Voorzitter Karin van den Broeke, die ook PKN-dominee is op Noord-Beveland, zegt dat deze verklaring geen recht doet aan de bijbel. De bijbel geeft volgens haar rond dit onderwerp geen duidelijke antwoorden, omdat er nu in een andere tijd geleefd wordt.

Dominee Maarten Klaassen van de Hervormde Gemeente in Arnemuiden is één van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring. Volgens hem is het niet bedoeld als anti-homo, maar wilde hij opkomen voor het klassiek-christelijke standpunt over man en vrouw.

Standpunt van de partij

Meerdere Zeeuwse dominees hebben de verklaring ondertekend. En ook de Zeeuwse SGP heeft aangegeven dat de tekst weliswaar erg stellig opgesteld is, maar wel het standpunt van de partij weergeeft.

