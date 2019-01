WBV Arnemuiden is beste woningcorporatie van Nederland volgens huurders

Huizen van WBV Arnemuiden (foto: Google Streetview)

WBV Arnemuiden bestaat al 105 jaar, is maar klein want ze heeft slechts 382 woningen in beheer. Maar de huurders geven deze club het hoogste cijfer. Daarin zijn de oordelen over de ontvangst van nieuwe huurders, het onderhoud en reparaties en de begeleiding van vertrekkende huurders opgenomen. Aedes, de vereniging van woningcorporaties voert dit onderzoek jaarlijks uit.

Slechtste cijfer van Zeeland

De corporatie met het slechtste cijfer van Zeeland (maar nog altijd ruim voldoende) is de Woonstichting Hulst. Die krijgt gemiddeld een 7,5 op het rapport dat de huurders uitdelen. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is ook een 7,5 en de slechtste corporatie is met gemiddeld een 6,6 een woningbouwvereniging in Maarn.

Ieder jaar voert Aedes een 'benchmark' uit onder haar leden, die samen 2,4 miljoen sociale huurwoningen beheren. Het oordeel van de huurders over de huisbaas is een onderdeel van dat onderzoek. Er zit ieder jaar een kleine verbetering in, ook onder de Zeeuwse corporaties die aan de het onderzoek meewerkten.

Aedes heeft vragen gesteld over de drie belangrijkste contact-momenten die een huurder kan hebben: het moment waarop hij/zij de sleutel krijgt en de woning betrekt, het moment waarop de huurder contact zoekt over problemen met het onderzoek of een reparatieverzoek en tenslotte het moment waarop de huurder vertrekt en het huis leeg moet opleveren.

Cadeaubon voor alle medewerkers

Toen bleek dat de Arnemuidse corporatie landelijk op nummer één stond hebben alle personeelsleden cadeaubon gekregen. Dat is niet zó kostbaar, want het zijn maar vijf mensen. Volgens coördinator Piet de Vos van de WBV Arnemuiden is de kwaliteit van zijn organisatie ook een gevolg van de kleine schaal. "Bij ons zijn de huurders geen nummers. Als iemand opbelt, herken ik hem al vaak aan zijn stem. En als er wat is, is onze onderhoudsman er ook heel snel bij." Met de bakfiets? vraagt Omroep Zeeland. "Nee, hij heeft wel een bestelwagen!"

Als je alleen kijkt naar het cijfer dat de Zeeuwse huurders geven voor de kwaliteit van onderhoud en reparaties wordt de volgorde iets anders. RWS Goes stijgt dan op de ranglijst en Clavis in Zeeuws-Vlaanderen zakt iets, maar WBV Arnemuiden staat ook hier bovenaan.