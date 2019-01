Dit gebeurt er onder je terwijl je door de Westerscheldetunnel rijdt

Wat veel mensen niet weten is dat er onder het wegdek van de Westerscheldetunnel gangen lopen die de hele lengte van de tunnel beslaan, 6,6 kilometer lang. De wagentjes, servicemobielen genoemd, ontsluiten de wereld die onder het wegdek van de tunnel schuil gaat. "Veel mensen rijden gewoon door de tunnel en hebben er geen weet van dat er onder hen mensen aan het werk kunnen zijn", zegt Richard Witsel van de NV Westerscheldetunnel.

Heel smal

De wagentjes kunnen precies door de kabelkanalen onder het wegdek. Daarom zijn ze maar 70 centimeter breed en 1.70 meter hoog. "Er zit geen stuur op want ze kunnen alleen rijden langs de betonnen randen op de vloer, daar worden ze langs geleid", weet Richard Witsel. "We hebben er vier waarmee we aan beide zijden de kabelkanalen in kunnen. Om naar de vele technische ruimtes te gaan die onder het wegdek te vinden zijn. Ieder voertuig kan twee monteurs en hun materialen vervoeren."

Servicemobiel in actie onder de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

De wagentjes zijn ontworpen en gebouwd door een Zeeuws bedrijf, De Feyter Forklift Services. Iedere machine moest ruim dertig meter naar beneden worden getakeld, waarbij de marges in de schacht minimaal waren. Eénmaal aangekomen op de onderste verdieping moesten de voertuigen door verschillende ruimtes worden gemanoeuvreerd om uiteindelijk het kabelkanaal onder het wegdek te bereiken.

Door het voertuig heen

Als gevolge van de beperkte ruimte in de kabelkanalen kan het in geval van een calamiteit voorkomen dat een servicemobiel de doorgang blokkeert. Om hulpdiensten toch de mogelijkheid te bieden de achterliggende ruimtes te bereiken, zijn de voertuigen zo ontworpen dat de brandweer door het voertuig heen kan. Door het wegklappen van de stoelen en de besturing kan de laadvloer daarvoor volledig vlak gemaakt worden. Zo kan er bijvoorbeeld een brancard doorheen.