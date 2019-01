Bejaarde Middelburgse (85) in het voorbijfietsen beroofd door brutale tasjesdief

Politielogo op uniform agent, archieffoto (foto: Politie)

De vrouw is de jongeman nog achterna gefietst, maar kon hem niet meer achterhalen. Wel werd ze aangesproken door twee vrouwen van een jaar of twintig die getuige waren geweest van het voorval. Zij vingen de vrouw op en gaven aan dat de vrouw hen moest noemen als getuige tegen de politie. Ze zouden bij een van de bedrijven werken op Park Veldzigt.

Persoonlijke spullen

Het slachtoffer heeft contact gezocht met de politie en zij heeft aangifte gedaan. De tasjesdief heeft niet veel buitgemaakt. In haar handtas zaten, naast wat persoonlijke spullen, slechts enkele euro's en een pinpas. De pinpas is meteen geblokkeerd.

De politie wil nu in contact komen met de twee getuigen die de bejaarde vrouw na de diefstal hebben opgevangen. Ook is de politie op zoek naar andere getuigen, of mensen die het signalement van de dader herkennen.

Signalement

De brutale tasjesdief zat volgens het slachtoffer op een 'normale' fiets. Hij had een gemiddelde lengte en een normaal postuur. Hij droeg een donkere jas met capuchon zonder bontkraag en een donkergekleurde broek met een lichte streep over de gehele beenlengte van de broek.