Oud worden is erfelijk, blijkt uit een Zeeuws-Amerikaans onderzoek

Oudere met wandelstok, archieffoto (foto: Verpleegcollectief)

De hoofdonderzoeker is Niels van den Berg van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Voor zijn studie heeft hij samengewerkt met onder anderen Nijmeegse en Amerikaanse onderzoekers. Ze hebben de stambomen tussen 1740 en 1952 vergeleken van 20.360 families uit Zeeland en Utah; in totaal ging het om 314.819 mensen.

Lagere sterftekans

Uit die vergelijking blijkt dat individuen met familieleden die bij de top tien procent van de oudste mensen van hun generatie behoren een 31 procent lagere sterftekans hebben. Dat bewijst volgens de onderzoekers dat een lang leven als een genetische eigenschap wordt doorgegeven. Het resultaat van het onderzoek is gisteren gepubliceerd in Nature.

"Zelfs als de ouders zelf niet extreem oud zijn geworden, maar ooms en tantes waren top-overlevers, dan zijn de sterftekansen verlaagd. In langlevende families kunnen ouders de genen voor een lang leven dus doorgeven aan hun kinderen, ook al worden ze zelf door externe factoren niet oud", legt hoofdonderzoeker Van den Berg uit op de website van het LUMC.

Sleutel tot een lang leven

In de genen van deze langlevende families ligt waarschijnlijk de sleutel tot een lang leven, schrijven de onderzoekers. Ze raden dan ook aan om in een eventueel vervolgonderzoek naar ouderdomsgenen vooral de erfelijke gegevens van die families te bestuderen.

"Als je een willekeurige groep van 100-plussers onderzoekt, hoe bijzonder ook, is de kans groot dat veel van hen niet tot een familie behoren waarin langlevendheid erfelijk is. Hun leeftijd is waarschijnlijk een toevalstreffer, het gevolg van een gezonde leefstijl of gunstige omstandigheden, onder andere tijdens de kinderjaren, en dus niet terug te vinden in het DNA", aldus onderzoeksleider en hoogleraar Moleculaire Epidemiologie Eline Slagboom.

Zeer verschillende leefomstandigheden

In Utah en in Zeeland vonden de onderzoekers vergelijkbare resultaten, ondanks de zeer verschillende leefomstandigheden. In Zeeland bleven mensen lang op dezelfde plek wonen, terwijl in Utah veel instroom van migranten plaatsvond. Bovendien was er in de tijd dat de gegevens zijn verzameld in Zeeland gebrek aan schoon drinkwater, terwijl in Utah vers water uit de bergen kwam.

"Dat we ondanks deze verschillen tot exact dezelfde conclusies komen wat betreft de overerving van langlevendheid in families, sterkt ons idee dat er werkelijk langleven-genen te ontdekken zijn", concludeert Van den Berg.