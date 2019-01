Minister geeft veteraan 74 jaar na de oorlog een onderscheiding

Minister Bijleveld speldt de medaille op (foto: Omroep Zeeland)

Minister Ank Bijleveld van Defensie vindt het belangrijk om veteranen te ontmoeten. "Ik weet dat ze lang niet altijd trots zijn op wat ze destijds hebben gedaan, omdat ze de oorlog hebben verloren, maar dat vind ik niet terecht."

Toepasselijk

Tijdens haar speech liet de minister weten dat Dieleman trots mag zijn. "U was bereid om uw leven te geven voor dit land, dat is niet vanzelfsprekend. U moet daar trots op zijn!" Bijleveld vindt het toepasselijk om Dieleman nu te onderscheiden, omdat Zeeland dit jaar 75 jaar geleden bevrijd is.

De bevrijding van Zeeland vond plaats in november 1944. Daarna duurde de strijd in ons land nog voort tot in het voorjaar. Op 5 mei 1945 gaven de Duitsers zich over en was de Tweede Wereldoorlog in Nederland afgelopen.

Ingezet als tolk

Adriaan Dieleman vocht mee met de bevrijding van zijn eigen provincie, maar werd daarna op sleeptouw genomen door de bevrijders. Hij kon namelijk goed Engels en werd ingezet als tolk bij de bevrijding van de andere delen van ons land, tot in Groningen aan toe.

Het oorlogskruis wordt elk jaar tientallen keren uitgereikt, maar dat is vaak postuum. In de afgelopen vier jaar is de onderscheiding drie keer naar nog levende veteranen gebracht.

In het zonnetje

Na de Tweede Wereldoorlog kon het oorlogsherinneringskruis worden aangevraagd. Daar moest voor worden betaald, dus vroegen maar weinig mensen de onderscheiding aan. Volgens Defensie was er in de decennia na de oorlog ook weinig aandacht voor veteranen.

Michel Dieleman, de kleinzoon van Adriaan, besloot zijn grootvader te eren door een medaille voor hem aan te vragen.

Na 74 jaar heeft Adriaan Dieleman (99) een onderscheiding ontvangen (foto: Omroep Zeeland)

