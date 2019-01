Politiehelikopter ingezet bij onderzoek naar mysterieus incident

Voorbijvliegende politiehelikopter, archieffoto (foto: ANP)

Ook om wat voor misdrijf het precies gaat, kan Aalders nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat een vrouw zondagmiddag in het centrum van Middelburg slachtoffer geworden is van een misdrijf. Het incident gebeurde volgens de politie tussen 15.00 en 16.15 uur, maar vanwege het onderzoeksbelang en de privacy van het slachtoffer wil de politie op dit moment nog niet zeggen wat haar precies is overkomen.

Getuigen gezocht

Wel worden 'dringend' getuigen gezocht. De politie is op zoek naar mensen die zondagmiddag twee mannen en een vrouw hebben zien lopen in de omgeving van de Gravenstraat, de Zusterstraat, Plein 1940, de Gortstraat of het Kerspel in Middelburg. Ook is de politie op zoek naar mensen in deze straten, die in het bezit zijn van een camera of een dashcam, zodat de beelden kunnen worden opgenomen in het onderzoeksdossier.

Ondertussen vragen inwoners van Middelburg zich af wat er nu eigenlijk gebeurd is in hun stad. Maar zij zullen voorlopig naar de toedracht van dit mysterieuze incident moeten blijven gissen.

Wanneer het politieonderzoek ver genoeg gevorderd is om meer informatie over deze zaak te delen kan Aalders nog niet zeggen. "Dat hangt volledig af van hoe het verdere onderzoek verloopt. Ik kan daar nog geen voorspellingen over doen."