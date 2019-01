Dronken automobilist rijdt door na ongeluk bij Sas van Gent

Blaastest politie (foto: ANP)

Het ongeluk gebeurde kort na 21.00 uur op de Oostpoortweg, aan de kant van Sas van Gent. Een 37-jarige automobilist uit Sas van Gent stond daar met zijn auto voor de brug te wachten toen een andere auto van achteren tegen hem aanreed. De veroorzaker van het ongeluk ging er vervolgens vandoor.

Ademanalyse

Het slachtoffer gaf de politie een signalement van de auto. Agenten zagen de auto van de 69-jarige man uit Westdorpe even later rijden. Ze lieten hem blazen en hij bleek te veel te hebben gedronken. Bij de ademanalyse blies hij 530 µg/l.

Dat is net te weinig om zijn rijbewijs meteen in te vorderen. Dat wordt pas vanaf 570 µg/l gedaan. De toegestane hoeveelheid alcohol bij de ademanalyse is voor een ervaren bestuurder 220 µg/l.

Auto wordt getakeld na aanrijding bij brug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen (foto: HV Zeeland)

De 37-jarige automobilist uit Sas van Gent is nagekeken door ambulancepersoneel. Zijn auto is meegenomen door een bergingsbedrijf.

Vast voor verhoor

De 69-jarige man uit Westdorpe is overgebracht naar een politiecellencomplex en zit daar nog vast voor verhoor. Mogelijk wordt zijn rijbewijs later alsnog ingevorderd door de officier van justitie of de rechter, vanwege de combinatie van het drankgebruik en het doorrijden na het ongeluk.