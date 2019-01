Paskal Jakobsen gaat terug naar zijn roots

Demo cassette Wolfclan Sister (foto: Omroep Zeeland)

Wolfclan Sister bestond van 1990 tot 1995 en speelde melodieuze powerrock. Naast Jakobsen waren Michiel van Saagsvelt, Robin Verhage en Chris Hoornick de andere bandleden. Hoornick werd later vervangen door Jaime Quite op drums.

Van het concert in Ovezande is een opname gemaakt waarop Jakobsen als zanger aan het werk te zien is.

Paskal Jakobsen in Ovezande

Het concert in de Spot in Middelburg is op zaterdag 9 februari en begint om 20.30 uur. In het voorprogramma staat de coverband Hot Fuzz.