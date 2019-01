Topvrouw Christine le Duc: 'In elke fase van je leven is een goed seksleven belangrijk'

Audrey van Ham groeide op in Hulst. Haar oma wees haar op een vacature bij de Pabo in Walsoorden. Niet zo'n gekke stap volgens Van Ham. "Eigenlijk was het destijds heel normaal om bij de Pabo te werken. Het was één van de grootste bedrijven in de omgeving. Met mijn textielachtergrond was het een baan die echt bij me paste." Ze ging aan de slag als verantwoordelijke voor de lingerie. De eerste stap in de wereld van de sekswinkelindustrie was gezet.

Voor mij zijn het gewoon producten die ik moet verkopen" Audrey van Ham, CEO Christine le Duc

Nu staat ze aan het roer van Christine le Duc. De keten staat bekend als een luxere variant van de normale seksshop. Inmiddels is het verkopen van seksartikelen voor haar de normaalste zaak van de wereld. "Ik ben nu vijftien jaar werkzaam in de branche, en voor mij zijn het gewoon producten die ik moet verkopen."

Toch is ze er zich van bewust dat dit niet voor iedereen geldt. "Dat is voor ons de grote uitdaging: de drempel van de winkels en webwinkel zo laag mogelijk te maken."

Educatieve rol

En dus moet seks bespreekbaar worden. "Het is belangrijk om in alle fases van je leven een goed seksleven te hebben. Wij helpen om mensen te laten ontdekken wat voor hen fijn kan zijn. En daarin vind ik dat we een educatieve rol hebben."

Juist dan kunnen fysieke winkels volgens Van Ham een onderscheidende functie hebben in deze online-wereld. "Vind maar eens tussen al die artikelen op internet iets wat bij je past. Ik geloof nog steeds in de versterkende rol van de fysieke winkel waar je advies kan vragen."

Audrey van Ham blaast Christine le Duc nieuw leven in (foto: Omroep Zeeland)

Die taak neemt ze mee in haar leiderschap. Het ging lange tijd minder met Christine le Duc, met een faillissement als gevolg. Van Ham heeft de opdracht gekregen om het bedrijf nieuw leven in te blazen.

Zeeuwse roots

En daarin kunnen haar Zeeuwse roots misschien weleens verschil maken. "Met beide voeten op de grond en het budget scherp in de gaten houden. Dat heb ik vroeger geleerd, en neem ik nu mee in mijn werk." Vanavond is Van Ham te gast bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Zeeuwse ondernemersvereniging VNO-NCW.