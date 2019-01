Verwilderde katten van buiten de provincie zijn niet welkom

De vangkooien die gebruikt worden om katten te vangen. (foto: Omroep Zeeland)

Om de populatie aan verwilderde katten in Zeeland kleiner te maken heeft Stichting Zwerfkatten Nederland toestemming om katten te vangen, te castreren en vervolgens weer terug te zetten. Het gaat om sterk verwilderde katten die niet meer bij mensen kunnen worden ondergebracht.

Wilde katten verstoren natuur

De twee natuurorganisaties zien weinig in het terugzetten van de katten in Zeeland. De katten verstoren de natuur, door het vangen van vogels en beschermde zoogdieren. Ook is er volgens hen onvoldoende bewijs dat de gekozen methode het aantal wilde katten echt doet verminderen.

Stichting Zwerfkatten Nederland vangt ieder jaar 700 wilde katten en zet er 300 terug, maar heeft daar toestemming van de provincie voor nodig. Vierhonderd van die wilde katten kunnen worden gesocialiseerd en worden terug geplaatst bij mensen thuis. Bij de 300 kan dat niet; die worden gechipt en gecastreerd.

In een reactie op de bezwaren van het Zeeuws Landschap en Natuurmonumenten laat de provincie weten niet te twijfelen aan de gekozen methode van vangen, castreren en terugzetten.

Wel geeft de provincie aan de vergunning aan te scherpen door een verbod op het terugplaatsen in stiltegebieden, Natura2000-gebieden en gebieden binnen het Natuurnetwerk Zeeland. Ook mogen alleen katten worden teruggezet die daadwerkelijk ook in Zeeland zijn gevangen.

