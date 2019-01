Neel van Poppel is een van hen. Hij woont nu in een, zoals woonwagenbewoners dat noemen, burgerhuis aan de Willemsweg, tegenover het woonwagenkamp. "Ik wil gewoon bij mijn familie wonen op dat kamp, dat hoort bij onze cultuur," zegt hij. Op het kamp wonen zijn schoonouders, een zus van zijn schoonmoeder en een oom en tante van zijn vader.

Gemeentelijk sterfbeleid

Het kamp werd in 2007 aangelegd en het was toen aanvankelijk de bedoeling dat er zes plaatsen zouden komen. Omdat drie gezinnen verhuisden werden er drie standplaatsen aangelegd en bewoond. Voor de andere drie plekken zijn wel riolering, leidingen en verhardingen aangebracht, maar ze zijn nooit meer bewoond. Door het gemeentelijke 'sterfbeleid' van de afgelopen jaren was het de bedoeling dat er geen woonwagens meer bijgebouwd zouden worden. Maar vorig jaar werd er ministerieel besloten dat gemeenten meer ruimte moeten bieden aan woonwagenbewoners.

Bewoners woonwagenkamp Schoondijke willen meer standplaatsen

De gemeente Sluis heeft in oktober met de woonwagenbewoners een gesprek gehad over hun wensen. "We hebben een brief gehad en daarin staat dat ze er over na gaan denken. Maar ik heb daar weinig vertrouwen in," zegt Neel van Poppel. De gemeente Sluis heeft toegezegd dat ze samen met Hulst en Terneuzen deze week gaan bekijken hoe ze gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan het landelijk beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.