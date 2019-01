Deel dit artikel:













Gedeeltelijke sluiting dreigt voor zwembad Scheldorado

De Provincie Zeeland dreigt delen van zwembad Scheldorado in Terneuzen te sluiten. Bezoekers zouden zich in het zwembad kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels.

Schelderado in Terneuzen (foto: Facebook Schelderado) Gedeputeerde Staten hebben aan de exploitant van het zwembad, Scheldorado B.V. een voornemen bekend gemaakt om delen van het zwembad te sluiten. De RUD, de regionale uitvoeringsdienst van de provincie, heeft namelijk bij controles in november en december vorig jaar geconstateerd dat bezoekers zich in delen van het zwembad kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels. Het gaat om de bassins 'plonspot' en 'golfslagbad'. Die zouden worden gesloten als de situatie er niet verbetert. Morgen volgende controle De provincie beroep zich op de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Scheldorado B.V. wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Morgen, op woensdag 9 januari, vindt de volgende controle plaats.