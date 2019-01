Deel dit artikel:













Meer bezoekers voor Zeeuwse musea

Zeeuwse musea hebben in 2018 bijna 600.000 bezoekers over de vloer gehad. Dat blijkt uit een inventarisatie van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) onder bijna alle musea in de provincie. Het Watersnoodmuseum blijft met ruim 110.000 bezoekers het best bezochte Zeeuwse museum.

Watersnoodmuseum het best bezocht in Zeeland (foto: Esther Pieterman) In totaal hebben vorig jaar 592.267 mensen een museum in Zeeland bezocht. Een stijging van 7 procent ten opzichte van 2017. Volgens SCEZ hebben de warme zomermaanden de musea geen windeieren gelegd. Watersnoodmuseum Eind december stapte bij het Watersnoodmuseum de 100.000ste bezoeker binnen. Het museum bij Ouwerkerk zag het aantal bezoekers dit jaar met twintig procent toenemen. Het herdenkingsjaar (65 jaar geleden), nieuwe tentoonstellingen en de Watersnoodmuseumbus zorgen voor extra bezoekers. Top 5 Museum Plaats Aantal bezoekers Watersnoodmuseum Ouwerkerk 110.881 Het Polderhuis Westkapelle 71.689 Zeeuws Museum Middelburg 61.754 Terra Maris Oostkapelle 41.608 Museum Stoomtrein Goes-Borsele Goes 40.002 Volgens SCEZ zien musea die regelmatig wisselingen in hun presentatie hebben of evenementen en activiteiten organiseren de grootste stijging in bezoekers. Op Schouwen-Duiveland deden de musea het bijzonder goed; met een stijging van 18 procent. Op Walcheren waren er vorig jaar bijna acht procent meer museumbezoekers. In de andere regio's bleef het bezoek nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.