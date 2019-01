'Zeeland moet uitdragen dat het een ijzersterke regio is'

Neldes Hovestad (foto: Omroep Zeeland)

De ruim 150 leden en genodigden in het Scheldetheater in Terneuzen hoorden de voorzitter trots spreken over de groeiende Zeeuwse economie. Volgens Neldes profiteren in 2019 alle sectoren van het goede economische tij. Vooral 'Zeeuwse' sectoren als bouw, zorg, industrie en horeca zullen extra groeien.

Punt van zorg blijft volgens Hovestad de krappe arbeidsmarkt. Hij roept ondernemers en politici dan ook op om kansen te verzilveren. "Nu het goed gaat moeten we juist kiezen voor mobiliteit, duurzaamheid en arbeidsmarktbeleid."

'Niet arrogant'

Het gaat daarbij volgens Hovestad niet alleen om slim investeren in bijvoorbeeld infrastructuur, onderwijs en duurzaamheid. "Je moet het positieve beeld van Zeeland als ondernemer ook naar buiten dragen." Hovestad wijst erop dat Zeeland 'goede rijtjes' aanvoert, zoals gezondheid, onderwijs, veiligheid, milieu en geluk. "Zeeland hoeft niet arrogant te worden, maar het uitdragen van een ijzersterke regio is cruciaal om arbeidskrachten en bedrijven aan te trekken."