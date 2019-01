Na vertraging kan bouw duurzame woningen toch van start

"De prijsstijging was dusdanig dat het niet verantwoord was om door te gaan", zegt Maarten Sas, directeur bij RWS Wonen. "Naar schatting kwam er per huis 20.000 euro bij."

De prijsstijging is veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor aannemers niet voldoende mensen voorhanden hebben, een gebrek aan bouwmaterialen en onvoorspelbare prijsontwikkelingen. Na overleg met de aannemers bleek dat als risico's worden gedeeld, de planning en het ontwerp werden aangepast, het project goedkoper werd.

Nu verantwoord

In plaats van 20.000 euro extra per woning, kost het nu nog naar 10.000 euro extra per woning. "Dat is nog steeds een forse kostenpost, maar het blijft binnen de grenzen van verantwoord", volgens Sas. De huurprijzen worden als gevolg hiervan niet verhoogd.

Maarten Sas verwacht veel meer projecten in de toekomst op dezelfde manier aan te pakken. "Ik merk dat de methode van aanbesteding en dat je aan een aannemer vraagt: Wanneer kan het? En hoeveel kost het? Niet meer werkt. Dat dringt een aannemer in zo'n keurslijf en dat werkt niet."