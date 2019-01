Geld voor aanpak criminaliteit op vakantieparken

Politie op vakantiepark - ter illustratie - (foto: ANP)

De Provincie Zeeland schrijft op haar website: "Parken die kwetsbaar zijn voor criminele ondermijning, moeten worden ondersteund door ze weerbaar te maken." Gemeenten kunnen bij de provincie aangeven in welke vakantieparken de problemen zich kunnen voordoen.

Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, zegt hierover: "We weten niet alles, maar politie en justitie weten waar de eventuele zwakke plekken zijn. In overleg met hen, maar vooral ook met de gemeenten zelf, gaan we kijken waar we op moeten letten en waar geld voor nodig is."

Maatregelen

Het gaat om maatregelen als verbetering van de registratie van gasten en controles daarop. Ook moet worden gedacht aan herkenning van signalen van criminaliteit en het goed doorgeven daarvan aan de politie. Eventueel kunnen maatregelen als camera's worden geplaatst. Maar dan is 100.000 euro niet zoveel. Han Polman: "Als de conclusie van een gemeente is dat ze maatregelen willen treffen, moet je kijken of er kan worden meebetaald."

Op de Veluwe wordt al goed samengewerkt om criminele activiteiten in vakantieparken tegen te gaan. Zeeland zal ook daar kennis opdoen.