Kleitablet begraven om over 100 jaar weer op te graven

Bij het stadskantoor in Goes is deze middag een kleitablet begraven. Het idee hierachter is dat het tablet over honderd jaar wordt opgegraven. In de kleitablet zit een USB-stick met daarop informatie over de laatste 6 eeuwen geschiedenis van Goes. Met het begraven van dit kleitablet wordt de tentoonstelling '18' De Goese Tijdmachine afgesloten.

Het tablet werd onder de grond gestopt door onder anderen burgemeester Margo Mulder, wethouder André van der Reest en kinderburgemeester Zoë Gude. De informatie die op de stick staat wordt ook op papier en digitaal bewaard. Dus als computers over honderd jaar geen USB-ingang meer hebben, is de informatie niet verloren. Wens Kinderburgemeester Zoë Gude heeft nog een wens meegegeven voor de Goesenaren uit het jaar 2118. "Mijn wens is dat de mensen over 100 jaar net zo veel genieten van Goes als ik", zegt Zoë. Ze wenst ook dat er goed wordt gezorgd voor de monumenten en het milieu van Goes.