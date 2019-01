Recordoverslag voor North Sea Port: 70 miljoen ton

Haven in Terneuzen (foto: Otto Vosveld)

Bijna de helft van de goederenoverslag die North Sea Port in de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen boekt is droge bulk. Die stijgt naar 32,8 miljoen ton. Doordat er weer veel gebouwd wordt, was er meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen te zien.

De overslag van natte bulk stijgt naar 20,5 miljoen ton. Dat is te danken is aan een sterke groei van de chemische sector en biodiesel. De containeroverslag via zeevaart kende een sterke groei van zo'n zestig procent. Ook de overslag via de binnenvaart nam toe.

Voorzichtig optimistisch

Over 2019 heeft het havenbedrijf een licht optimistisch gevoel. Tegelijkertijd is er voorzichtigheid door de mogelijke gevolgen van de Brexit en de krimpende economische groei. Zo is de groei aan goederenoverslag vanaf de zomer van 2018 lichtjes afgenomen.