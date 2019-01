Sasse brandweer luidt noodklok: tien vrijwilligers te weinig

Het tekort aan brandweermannen is al langer een probleem in heel Zeeland. "Op welke post zijn ze continue op zoek naar nieuwe vrijwilligers", zegt Susan Janssen van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). "Er is sprake van natuurlijk verloop, mensen worden ouder, verhuizen, gaan ergens anders een opleiding doen... Wij houden als standaard het verloop van 1 persoon per jaar."

Personeelsgebrek

Maar hoe kan het dan dat er bij de brandweerpost van Sas van Gent tien mensen gezocht worden? "In de komende jaren stoppen er een aantal vrijwilligers vanwege hun leeftijd", vertelt brandweervrijwilliger Mireille Dieleman. "We zitten nu al met personeelsgebrek. We zouden 24 brandweervrijwilligers mogen hebben, we hebben er 20."

De brandweer in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Er speelt nog iets mee. Behalve een tankautospuitteam, heeft de kazerne in Sas van Gent ook een gaspakkenteam dat in actie komt bij een incident met gevaarlijke stoffen. "Zo'n gaspakkenteam vereist extra mensen", vertelt Janssen. "Het moet mogelijk zijn om met beide teams tegelijkertijd uit te rukken. Dit is dus een post waar veel mensen zitten, meer dan op de gemiddelde Zeeuwse post."

'We rukken gewoon uit, geen zorgen'

Zorgen hoeven de inwoners van Sas van Gent en omstreken zich niet te maken. De brandweer kan de komende tijd nog gewoon uitrukken. "Het is niet zo dat de post op z'n gat ligt", zegt Janssen. "Ze zijn er op tijd bij en kijken vooruit. De opleiding voor nieuwe manschappen duurt zo'n anderhalf jaar en binnen een aantal jaar nemen ze afscheid van een aantal leden."