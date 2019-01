Deze sporters komen in aanmerking voor de Zeeuwse sportprijzen

Op donderdag 7 maart staat de dertigste editie van het Zeeuwse Topsportgala in Theater de Mythe in Goes gepland. We hebben alle genomineerden hieronder op een rijtje gezet.

Genomineerden Sportman van het jaar: Jesper Jobse, Antwan Tolhoek en Hans Peter Minderhoud (vlnr) (foto: Omroep Zeeland)

Sportman van het jaar

In de categorie sportman van het jaar maken Jesper Jobse, Antwan Tolhoek en Hans Peter Minderhoud kans. De uit Vlissingen afkomstige basketballer Jesper Jobse werd Nederlands kampioen 3x3. Daarnaast behaalde Jobse de finale van het WK, die hij verloor van Servië. Bij Nederland is Jobse één van de vaste spelers.

Wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke eindige in de Tour de France op een knappe 37e plaats. Daarnaast behaalde Tolhoek een tiende plaats in de Clasica San Sebastian en eindigde de wielrenner op een elfde plaats in het Critérium du Dauphiné in Frankrijk.

De uit Westkapelle afkomstige Hans Peter Minderhoud kende ook een aardig succesvol jaar. De dressuurruiter eindigde als tweede in de NK en behaalde een vijfde plaats op de WK voor landenteams. Daarnaast schreef Minderhoud de Grand Prix bij Jumping Mechelen op zijn naam.



De genomineerden voor Sportvrouw van het jaar: Lesley Kerkhove, Jeanine Nieuwenhuis en Nancy van de Ven (vlnr) (foto: Omroep Zeeland)

Sportvrouw van het jaar

Bij de verkiezing voor sportvrouw van het jaar zijn Lesley Kerkhove, Nancy van de Ven en Jeanine Nieuwenhuis genomineerd. De uit Zierikzee afkomstige Lesley Kerkhove won het afgelopen jaar dertien wedstrijden op rij, waarin ze twee ITF-toernooien op haar naam schreef. Daarnaast had ze ook succes met het Fed Cup-team. De meest opmerkelijke zege was de overwinning in het dubbelspel op de zusjes Williams.

Nancy van de Ven uit Vlissingen begon het jaar rot doordat ze moest herstellen van een dubbele beenbreuk. Toch greep de Vlissingse maar net naast de wereldtitel motorcross en eindigde uiteindelijk op een tweede plaats.

Dressuurruiter Jeanine Nieuwenhuis uit Serooskerke behaalde een eerste plaats op de wereldranglijst in haar categorie. Daarnaast won Nieuwenhuis de CHIO in Aken en in Rotterdam in de categorie onder de 25.

De genomineerden voor Sportploeg van het jaar: Groene Ster, Hoek en GOES (vlnr) (foto: Omroep Zeeland)

Sportploeg van het jaar

In de categorie sportploeg van het jaar zijn GOES, Hoek en Groene Ster Vlissingen genomineerd. GOES kende een uiterst succesvol seizoen en promoveerde als promovendus naar de Derde Divisie. Daarnaast won de ploeg uit Zuid-Beveland voor de eerste keer in de historie de districtsbeker.

Hoek kende eveneens een triomfantelijk seizoen en promoveerde via de nacompetitie naar de Derde Divisie Zaterdag. Na een moeizame eerste helft van de competitie ontpopte de ploeg uit Zeeuws-Vlaanderen zich tot een ware machine wat leidde tot promotie.

Groene Ster Vlissingen behaalde het afgelopen seizoen de hoogste rangschikking in de geschiedenis van de club. De zaalvoetbalclub uit Vlissingen eindige op een vijfde plaats in de Eredivisie en miste op een haar na de play-offs voor het landskampioenschap.

De genomineerden voor Sporttalent van het jaar: Indy Godschalk, Shirin van Anrooij en Paul Hameeteman (vlnr) (foto: Omroep Zeeland)

Sporttalent van het jaar

Paul Hameeteman, Indy Godschalk en Shirin van Anrooij komen in aanmerking voor het Zeeuws sporttalent van het jaar. De uit Zierikzee afkomstige Paul Hameeteman maakte furore in het zeilen. Hameeteman eindigde op een tiende plaats in de WK zeilen in de Laser 4.7.

Indy Godschalk uit Middelburg is definitief doorgebroken in de judosport. De pas 14-jarige judoka werd Nederlands kampioen in de leeftijdscategorie onder-18 en onder-21 en haalde daarnaast zilver bij het EK voor landenteams.

De uit Kapelle afkomstige Shirin van Anrooij werd eerste bij de NK veldrijden voor de nieuweling-meisjes. Daarnaast won de atlete de NK indoor op de 1500 meter in de categorie meisjes A. Ook bij het WK duatlon en WK offroad triatlon was er succes voor Van Anrooij. Daar haalde ze op beide onderdelen een zilveren medaille.

De genomineerden voor Sporter van het jaar (lich. beperking) Corn├ę de Koning, Sylvana van Hees en Lieke Duinkerke (foto: Omroep Zeeland)

Sporter met lichamelijke beperking

In de categorie sporter met lichamelijke beperking zijn Corné de Koning, Sylvana van Hees en Lieke Duinkerke door de jury genomineerd. Corné de Koning uit Goes werd met zijn sport roeien eerste op de WK para skiff. Daarnaast werd de Koning wereldkampioen in Linz.

De uit Oud-Vosmeer afkomstige Sylvana van Hees is genomineerd voor het Nederlands team rolstoelbasketbal en heeft hierdoor een A-status. Daarnaast maakt van Hees deel uit van het topsportprogramma 2020.

Bij het zwemmen heeft Lieke Duinkerke (11) zich van haar beste kant laten zien. Duinkerke werd eerste bij de NK 100 m vrij in de categorie U15.

De genomineerden voor Sporter van het jaar (verst. beperking) Richard Tacken, Joannathan Duinkerke en Irma van Duyn (vlnr) (foto: Omroep Zeeland)

Sporter met verstandelijke beperking

De wielrenners Richard Tacken, Irma van Duyn en Joannathan Duinkerke komen in aanmerking bij de categorie sporter met verstandelijke beperking. Irma van Duyn uit Schoondijke werd eerste bij de NK tijdrijden

De uit Goes afkomstige Joannathan Duinkerke behaalde de eerste plaats op de NK tijdrijden voor zowel de weg als het veld.

Richard Tacken uit Heikant werd bij de Nationale Special Olympics eerste in de tijdrit over 4800 meter en tweede in de tijdrit over 1600 meter.

Juryleden

Bij iedere categorie wordt de winnaar gekozen door een jury. De jury bestaat uit Anjolie Engels (atlete), Dolf Roks, Mark Aalders (rolstoelbasketballer), Roeland van Vliet (PZC), Cor Moerman (judotrainer/leraar CIOS), Patrick Vader (SportZeeland) en Yorben Weststrate (Omroep Zeeland).

De jaarlijkse sportprijzen zijn een initiatief van SportZeeland, het provinciaal sportorgaan