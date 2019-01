Zeeland wordt wakker: brandweer, Scheldorado en nominaties sportprijzen

Brandweerkazerne van Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Tekort brandweer

"Groot alarm in Sas van Gent!" Nee, er is geen brand, maar wel een andere nijpende situatie: nog steeds kampt Sas van Gent - net als veel Zeeuwse brandweerkorpsen - met een tekort aan brandweermensen. In Sas van Gent is de nood wel erg hoog: in de komende twee jaar hebben ze tien nieuwe brandweermannen (m/v) nodig.

Schelderado in Terneuzen (foto: Facebook Schelderado)

Scheldorado

De Provincie Zeeland dreigt delen van zwembad Scheldorado in Terneuzen te sluiten. Bezoekers zouden zich in het zwembad kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels.

De genomineerden voor Sportvrouw van het jaar: Lesley Kerkhove, Jeanine Nieuwenhuis en Nancy van de Ven (vlnr) (foto: Omroep Zeeland)

Genomineerden bekend

SportZeeland heeft de genomineerden voor het Zeeuwse sportgala bekend gemaakt. In zes verschillende categorieën maken de sporters kans om tot de beste van Zeeland gekozen te worden.

Kleitablet begraven in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Kleitablet begraven

Bij het stadskantoor in Goes is deze middag een kleitablet begraven. Het idee hierachter is dat het tablet over honderd jaar wordt opgegraven.

Hoog water bij Cadzand (foto: Pieter Kole)

Weer

Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal trekt nog een bui over de provincie, daarbij is kans op hagel. Vanmiddag wordt het vrij zonnig en droog bij maxima rond 8 graden. De noordenwind is matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vanavond en vannacht is het helder en droog. In Zeeuws-Vlaanderen kan het een graadje vriezen. Aan zee wordt het 2 graden.

Morgen verloop rustig. In de ochtend schijnt soms de zon, de middag verloopt grijs. Het wordt 5 of 6 graden. De dagen daarna is het bewolkt en vooral zaterdag valt regen. Het wordt 8 graden.