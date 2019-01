Steunbetuigingen aan nabestaanden van Lein Lievense

Lopers leggen bloemen voor Lein Lievense (foto: Omroep Zeeland)

Later vandaag is er in de Catharinakerk in Zoutelande ook de mogelijkheid om een moment stil te staan bij de kist. Lein Lievense was jarenlang hét boegbeeld van de Kustmarathon. Hij overleed vorige week op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Beeldschermen

Morgen is de uitvaart. Er wordt een grote opkomst verwacht. De plechtigheid is daarom te volgen via beeldschermen in de Catharinakerk en in een tent in de kerktuin in Zoutelande. De nabestaanden willen zo belangstellenden de gelegenheid geven om het afscheid op afstand bij te wonen.

Lees ook: