Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Touwendoorspoeler teistert rioolgemaal, waterschap is de storingen beu

Er is iemand in de kern van Anna Jacobapolder die volgens het Waterschap Scheldestromen al jarenlang stelselmatig 'touwachtig materiaal' doorspoelt en dat zorgt voor tientallen storingen per jaar. Het waterschap roept de dader op om daar per direct mee te stoppen, want het kost de instantie klauwen met geld.

Dit soort touwen blokkeren regelmatig het rioolgemaal Anna Jacobapolder op Sint Philipsland (foto: Waterschap Scheldestromen) Het afgelopen jaar moesten medewerkers van het waterschap bijna vijftig keer in actie komen om het gemaal Anna Jacobapolder op Sint Philipsland te ontdoen van de touwen. Het jaar ervoor gebeurde dat 31 keer en in 2016 zeven keer. Lastig te achterhalen waar het touw vandaan komt Volgens het waterschap is het erg lastig om te achterhalen waar het touw vandaan komt. Daarom roept de instantie mensen die meer weten op contact op te nemen. Rioolgemaal Anna Jacobapolder op Sint Philipsland (foto: Omroep Zeeland) Daarnaast doet het waterschap ook een oproep aan iedereen om beter op te letten wat je in het toilet gooit. "Mensen kunnen zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier", schrijft het waterschap in een verklaring op de eigen website. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad