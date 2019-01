Stukken strand weggespoeld door de golven; 'Maar niks mis met de kustveiligheid'

Golven nemen een hap uit het strand bij Zoutelande (foto: Monique Ardon uit Zoutelande)

Waterschap Scheldestromen gaat vandaag inspecteren waar de zee delen van het strand heeft weggeslagen. Maar Arjan Goossen van het waterschap weet vooraf al, dat er van daadwerkelijke schade aan de kustverdediging geen sprake is. En direct ingrijpen is dan ook volgens hem niet nodig. "Dat is een heel zwaar middel en daarvoor moet de acute schade dus wel heel erg groot zijn."

Opspuiten van zand bij de kust van Oostkapelle (foto: Hans de Bot)

Volgens Goossen wijkt Rijkswaterstaat niet snel af van de planning voor de zandsuppleties. Ruwweg eens in de vijf jaar wordt het zand op het strand aangevuld om de zogenoemde basiskustlijn in stand te houden. Maar dat staat los van afslag door een storm of stormachtige wind, zoals gisteren. Zo werd de kust bij Oostkapelle begin 2018 versterkt door 1,5 miljoen kubieke meters zand op de stranden te spuiten.

Het weggespoelde zand van het Zoutelandse strand werd in het NOS Journaal ook gebruikt als voorbeeld van de gevolgen van de eerste storm van het jaar, die officieel nergens in Nederland echt de stormkracht bereikte, de wind kwam dus nergens boven windkracht negen uit. Maar het verschil was klein en de gevolgen voor de Zeeuwse stranden zijn er niet minder om.

Weggeslagen strand Zoutelande in het NOS Journaal (foto: NOS)

De Oosterscheldekering stond op scherp, maar de schuiven hoefden niet dicht. Urenlang zat het zogenoemde 'beslisteam' van Rijkswaterstaat in het Topshuis op Neeltje Jans, om te kijken of de kering nu wel of niet dicht moest.

Geen druk op de knop

Uiteindelijk werd er geen druk op de knop gegeven, omdat de waterstand niet boven 3 meter boven NAP uitkwam. Op het hoogste punt, rond 15.30 uur, kwam het water rond de 2,8 meter. De laatste keer dat de kering wél dichtging was op 3 januari vorig jaar.

In Zeeland bleef het voor zover nu bekend wat schade betreft beperkt tot wat weggeslagen zand op de stranden. Dat gebeurde naast Zoutelande ook op meerdere andere plekken, zoals hier bij Domburg.

Door springtij en stormachtig weer weggeslagen strand bij Domburg (foto: Adrie Gideonse uit Veere)

En met die harde wind wil je natuurlijk liever niet het water op, maar in de haven van Yerseke kon je door het hoge water sowieso je schip of bootje niet met droge voeten bereiken.

Loopplanken staan onder water in de haven van Yerseke (foto: Sjaak de Goffau uit Yerseke)

En ook in de jachthaven van Cadzand hield je het niet overal droog.

Hoge golven bij jachthaven van Cadzand (foto: Pieter Kole uit Vlissingen)

Verder leverde de storm in Zeeland vooral veel mooie plaatjes op.

