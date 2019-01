Zouden jongeren van nu ook in de propaganda van Hitler trappen?

scene uit de voorstelling Horzelman van Theaterloods-B (foto: Omroep Zeeland)

Om te waarschuwen voor propaganda en radicalisering speelt Theaterloods-B een voorstelling voor scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs. Politicus Horzelman belooft gouden bergen aan zijn aanhangers maar sluit ook mensen uit die hij niet kan gebruiken. Horzelman staat model voor alle dictators in de wereld. In de voorstelling krijgt hij jongeren op zijn hand krijgt door huiswerk af te schaffen en ze een gratis abonnement op de sportschool te beloven. Zijn ideeën worden juichend ontvangen door het jeugdige publiek tot het er achter komt dat hij helemaal niet zo aardig is.

Populisme

Door de link te leggen tussen de Tweede Wereldoorlog en de huidige tijd laat de voorstelling zien dat populisme, nationalisme en extremisme van alle tijden zijn. Theaterloods-B dringt zijn jeugdige toeschouwers geen mening op maar dwingt ze wel om na te denken over groepsgedrag.

Het idee voor Horzelman ontstond toen Oscar Postema, de artistiek leider van Theaterloods B, de documentaire Through hell for Hitler zag. Daarin vertelt Henry Metelmann, dat hij als jongetje bij de Hitlerjugend zat en vervolgens als soldaat van de Duitse Wehrmacht naar het Oostfront wordt gestuurd. De trots om bij de grote leider te horen maakt later plaats voor schaamte en berouw als hij verliefd wordt op een Russisch meisje.

Het is heel makkelijk om mee te gaan met de grootste schreeuwer. " Annemarieke Ruitenbeek - acteur Theaterloods-B

We lieten de opname van de theatervoorstelling ook zien aan Sander van Alphen, docent pedagogiek aan de HZ in Vlissingen. Hij denkt dat de voorstelling juist voor jonge pubers belangrijk is omdat ze in die periode los raken van hun ouders en makkelijk te beïnvloeden zijn.

Mediawijsheid

Sinds de intrede van social media worden kinderen niet meer enkel door hun ouders en leerkrachten op school opgevoed maar ook sterk beïnvloed door Facebook en Instagram. Vooral jonge pubers zijn erg gevoelig voor wat er gezegd wordt op social media. Om daar op in te spelen start de docentenopleiding van de HZ in Vlissingen dit jaar met het vak Mediawijsheid.

Het Zeeuwse jeugdtheatergezelschap Theaterloods-B maakt voorstellingen voor scholieren in het basis-en voortgezet onderwijs over actuele thema's als geweld, drugs en agressie. Acteurs Annemarieke Ruitenbeek en Oscar Postema vormen de kern van het gezelschap. De algehele vormgeving is van kunstenaar Ramon de Nennie.