Overleden persoon gevonden in sloot bij Aagtekerke

In Aagtekerke is vanmiddag een overleden persoon gevonden. De vondst werd rond 12.30 uur bij de politie gemeld. De dode lag in de sloot aan het Bergwegje in Aagtekerke. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.

Overleden persoon gevonden in sloot bij Aagtekerke (foto: HV Zeeland) De politie zegt vooralsnog niet uit te gaan van een misdrijf. Mogelijk gaat het om een noodlottig ongeval. "Aan de slootkant is het heel erg glad en de sloot is diep, dus we houden rekening met de mogelijkheid dat het slachtoffer is uitgegleden", zegt politiewoordvoerder Esther Boot. Maar de politie houdt volgens Boot voor de zekerheid nog alle scenario's open. De omgeving van de vindplek is afgezet voor onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen uitspraken.