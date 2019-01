Drie drugsverdachten tegen de lamp door wietlucht uit auto

Blower steekt jointje op (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren aan het einde van de middag roken agenten dat er een wietwalm uit een auto kwam aan de Korte Kerkstraat in Terneuzen. De twee agenten wilden daarom de bestuurder, een 30-jarige man uit Zaamslag, aan een drugstest onderwerpen, maar die weigerde daaraan echter mee te werken en verzette zich tegen zijn aanhouding. De agenten raakten bij de worsteling allebei gewond.

In de boeien geslagen

De 30-jarige man uit Zaamslag werd in de boeien geslagen en naar het politiebureau gebracht. Daar aangekomen weigerde hij ook mee te werken aan een bloedproef. Zijn rijbewijs in in beslag genomen en hij zit nog vast.

In Biervliet zagen surveillerende agenten vannacht een auto stilstaan op de Kloosterstraat. Omdat de auto vreemd was weggezet besloten ze om 01.15 uur de auto te controleren. Daarbij roken ze weer een sterke wietlucht.

Twee kilo wiet

In de auto vonden ze inderdaad twee kilo wiet. In Nederland wordt bezit van wiet of hasj voor eigen gebruik tot vijf gram gedoogd. De twee inzittenden, beiden 21-jarige Belgen zonder vaste woon- of verblijfplaats, werden aangehouden. Ook zij zitten, net als de man uit Zaamslag, nog vast.