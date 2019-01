'Man uit Dreischor met hakbijl en touw om leven gebracht'

Politieonderzoek bij het kantoor in Alphen aan den Rijn (foto: Sander Knura/Omroep West)

Op 3 augustus belde de verdachte het alarmnummer 112. Hij meldde dat er een dode zou liggen in zijn bedrijfspand in Alphen aan den Rijn, waar hij samen met het slachtoffer een communicatie- en vertaalbedrijf had. De verdachte was vandaag zelf aanwezig bij de zaak, meldt Omroep West.

Het OM vermoedt dat de man uit Dreischor met veel geweld om het leven is gebracht. Volgens zijn advocaat verhuisde het slachtoffer eind juli naar Dreischor om daar samen met zijn vrouw een bed and breakfast te beginnen.

Zakenpartner verdacht

Na getuigenverhoor en het bekijken van camerabeelden kwam de zakenpartner van het slachtoffer uit Dreischor in beeld als verdachte. Hij had verklaard om 8.20 uur op kantoor aankwam. Uit de gegevens van zijn auto, computer en camera bleek dat de verdachte al een uur eerder op kantoor was. Omdat de verdachte nu zwijgt, wil justitie ook de bijl en de stappenteller van de verdachte onderzoeken.

Daarnaast denkt het OM dat de vrouw van de verdachte een valse verklaring heeft gegeven. Ze zou die hebben afgestemd met haar man. Daar kwam de politie achter na het afluisteren van de vrouw. Het OM wil dat de vrouw van B. gehoord wordt door de onderzoeksrechter.

Vuilniszak met bebloed touw en bijl

Tijdens het dagenlange onderzoek na de moord, vond de politie een vuilniszak met bebloed touw en een bijl in de sloot achter het kantoor. Het blijkt het bloed van het slachtoffer te zijn. Ook op de kleding van de verdachte worden bloedspatten gevonden. In september is de verdachte aangehouden, maar heeft de moord altijd ontkend. Nu zwijgt hij. Volgens zijn advocaat rouwt hij vooral om de dood van zijn zakenpartner.

De advocaat van de verdachte wil een onderzoek naar de financiële situatie van het bedrijf, omdat ze twijfelt of er sprake is van een financieel motief. Ze twijfelt aan sommige conclusies van het sectierapport. Een persoonlijkheidsonderzoek vond ze niet nodig, omdat haar cliënt 'heel diep ontkent'.

De rechter besluit dat de verdachte psychisch onderzocht moet worden. Zijn vrouw moet gehoord worden over haar verklaring. Over drie maanden gaat de zaak verder. Tot die tijd blijft de verdachte vastzitten.

