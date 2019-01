Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Ernstig misdrijf' Middelburg betreft een zedenmisdrijf

Het 'ernstige misdrijf in het centrum van Middelburg' waar de politie eerder niets over kwijt wilde betreft een zedenmisdrijf waarvan een jonge vrouw slachtoffer is geworden. Twee mannen die vermoedelijk betrokken waren worden gezocht.

Politiehelikopter (foto: oz) Volgens de politie hebben de mannen het slachtoffer belaagd op zondagmiddag tussen 15.00 uur en 16.15 uur. Met zijn drieën hebben zij vermoedelijk in de omgeving van de Zusterstraat, de Sint Janstraat, de Nieuwe Haven, de Hoogstraat en de Gortstraat gelopen. De politie probeert in contact te komen met mensen die het drietal hebben zien lopen. Ook wordt gehoopt op camera- en dashcambeelden. De reden dat de term 'zedenmisdrijf' niet eerder viel, is volgens de politie de impact van de zaak op het slachtoffer. Maar de term 'ernstig misdrijf' zonder verdere toelichting veroorzaakte zoveel onrust dat nu toch iets meer informatie wordt gegeven. Lees ook: Politiehelikopter ingezet bij onderzoek naar mysterieus incident