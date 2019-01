STEEN maakt statement: Meerjarig contract voor nieuwe trainer

Marco van Vlierberghe (foto: vvhontenisse.nl)

Statement

De meerjarige verbintenis die STEEN aangaat met Van Vlierberghe is een statement van de club. "Het bestuur spreekt haar ongenoegen uit over het feit dat de trainerscarrousel steeds eerder in een seizoen op gang komt. Iets wat er onlangs toe leidde dat trainer Luc Audenaert tussentijds de club verliet. Door nu een meerjarig contract overeen te komen hoopt men de rust binnen de club zoveel mogelijk te bewaren", staat in een persbericht te lezen. Carlo van Gremberghe is op di moment interim-trainer van STEEN.



De kans is aanwezig dat Van Vlierberghe in het lopende seizoen gaat concurreren met zijn nieuwe club om het kampioenschap. Hij is met Hontenisse momenteel koploper in de 4e klasse A. STEEN heeft slechts twee verliespunten meer.