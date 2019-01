Handelsoorlog en Brexit maken 2019 moeilijk voor North Sea Port

Hoewel het de eerste jaarcijfers zijn van North Sea Port, spreken de havenbestuurders wel degelijk meteen van een record. Want twee jaar geleden hadden de havens in Gent en Zeeland opgeteld nog samen 60 miljoen ton aan overgeslagen goederen. De afgelopen twee jaar is die goederenoverslag dus doorgegroeid naar 70 miljoen ton.

Brexit

Toch zijn er ook bedreigingen voor de nieuwbakken fusiehaven, zoals de Brexit. Groot-Brittannië is een belangrijke handelspartner voor North Sea Port, tien procent van de handel in de haven is afkomstig van dit land. Maar een Brexit biedt ook kansen. Misschien wijken bedrijven juist uit naar North Sea Port als er bij Calais en Duinkerken lange wachttijden ontstaan.

De jaarcijfers van North Sea Port over 2018 laten ook een forse stijging zien in het aantal aan- en afgevoerde containers. Dat is een groei van maar liefst 61 procent. Desondanks is het North Sea Port nog steeds niet gelukt om concrete stappen te zetten in de richting van een containerkade. Jaren geleden werd gesproken over een grote zeecontainer-terminal, de Westerschelde Containerterminal (WCT) in de geest van soortgelijke terminals in Antwerpen en Rotterdam.

Stukgelopen

Nadat die grote plannen jaren geleden al in de ijskast werden gezet, lijken nu ook onderhandelingen over een kleinere kade in Vlissingen-Oost stukgelopen. De onderhandelingen werden gevoerd door de Kramer Groep en vervoerders Verbrugge en Kloosterboer, die al in de haven van Vlissingen-Oost zitten.