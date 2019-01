Jonge boeren blij met miljoenensteun van overheid

"Ik wist dat het onder jonge boeren leefde, maar dat de overheid nu 75 miljoen voor ons beschikbaar stelt, daar sta ik wel even van te kijken", zegt Van Velde. Toch weet hij nog niet zeker of hij er wel voor in aanmerking komt. "Er zijn weleens meer subsidies, maar de kans is heel klein dat je wat krijgt of meedoet. Als je die 75 miljoen moet verdelen onder het aantal jonge boeren in Nederland dan blijft er per boer een klein bedrag over", aldus Van Velde.

Jonge boeren blij met miljoenensteun

Veel boeren in Zeeland lopen tegen problemen aan bij het overnemen van het boerenbedrijf, omdat de landbouwgrond in onze provincie relatief duur is. Daarom is ook de 26-jarige Sander de Visser uit Gapinge blij met de subsidie. "Het is lastig om geld te lenen voor jonge boeren en deze regeling gaat daar vast mee helpen", zegt hij.

Kringlooplandbouw

De overheid vraagt er wel iets voor terug, want als je in aanmerking wil komen voor de regeling moet je als jonge boer investeren in innovatie en duurzaamheid zoals bijvoorbeeld kringlooplandbouw. "Wij doen dat al volop. We hebben zowel een veehouderij als melkhouderij dus de mest van onze koeien gebruiken we om het land mee te bemesten," zegt de Visser.

Toch is de Visser nog niet van plan het agrarische bedrijf van zijn ouders over te nemen. " Bij ons gaat het nog wel een aantal jaar duren, dus als de regelgeving er dan nog is gaan we er wel gebruik van maken, maar wie weet is er dan weer een nieuwe regeling", aldus de Visser.

