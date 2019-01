'Ik merk wel dat ze hier nog wat trainingsarbeid kunnen gebruiken'

Op Oudjaarsdag werd Vandeheede aangesteld door Hoek, nadat de club vlak voor de Kerst trainer Dennis de Nooijer had ontslagen. De club gaf als reden het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken. Volgens De Nooijer moest hij van het bestuur van de club trainen met zijn spelers, terwijl hij ze zelf vrij wilde geven. De nieuwe trainer is niet van plan om trainingen over te slaan. "Ik ben iemand die lang en veel traint, dat moet ik wel zeggen. Je speelt zoals je traint en als je goed traint ga je dat ook in de wedstrijden terug zien."

De nieuwe trainer van Hoek Hugo Vandenheede in discussie met speler Rik Impens (foto: Omroep Zeeland)

Kennismaken

Naast veel trainen stond de afgelopen week in het teken van kennismaken. Zaterdag wacht de eerste competitiewedstrijd al voor Vandenheede, thuis tegen Harkemase Boys, maar al zo snel echt zijn stempel drukken wordt moeilijk. "Ik moet nu in een week doen, waar je normaal in de voorbereiding zes weken voor hebt, maar we kunnen ook door op het elan van voor de winterstop", verwijst Vandenheede naar de goede resultaten die Hoek boekte onder Dennis de Nooijer.

Reguillo Vandepitte in duel met een speler van Jong FC Groningen (foto: Orange Pictures)

Reguillo Vandepitte over de eerste indrukken van de nieuwe trainer

Reguillo Vandepitte was één van de spelers van Hoek die graag met Dennis de Nooijer verder was gegaan en toen die ontslagen was, gaf de aanvoerder aan dat hij een Nederlandse opvolger wilde. Nu wil Vandepitte vooral vooruit kijken. "We moeten door. Het is inderdaad een Belgische trainer geworden, maar eigenlijk maakt dat niet veel uit. Je hebt Belgische trainers, die van een Nederlandse speelstijl houden en soms geldt het ook andersom. Mijn eerste indruk van de nieuwe trainer is goed. Ik heb ook een persoonlijk gesprek met hem gehad. De trainingen zijn wel lang, maar hij wil zijn stempel drukken en dat begrijp ik ook wel", zegt Vandepitte.

Rumoerig

Vandepitte denk dat de eerste competitiewedstrijden van de tweede seizoenshelft heel belangrijk worden. "Als je de eerste wedstrijden wint is iedereen alles snel vergeten. Maar als het slecht gaat kan het nog weleens rumoerig worden", denkt de middenvelder die al jaren bij Hoek speelt.